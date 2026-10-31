Молодую пару в Иркутске осудили за кражу зубных щеток и еды из гипермаркета

Парень и девушка украли зубные щетки, пасту и еду из гипермаркета в Иркутске Молодую пару в Иркутске осудили за кражу зубных щеток и еды из гипермаркета

Москва31 окт Вести.Свердловский районный суд Иркутска признал 19-летнего парня и 20-летнюю девушку виновными в попытке кражи товаров на 2 700 рублей из гипермаркета. Об этом сообщила в MAX прокуратура Иркутской области.

По данным ведомства, в апреле 2026 года пара вышла из торгового зала магазина, не оплатив покупки – зубные пасты и щетки, средства личной гигиены и продукты питания. Сотрудник гипермаркета задержал их при попытке скрыться и вызвал полицию. На нарушителей завели уголовное дело.

С учетом мнения государственного обвинителя иркутяне признаны виновными в преступлении, им назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому говорится в сообщении прокуратуры

Отмечается, что сами подсудимые признали свою вину.