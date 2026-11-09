В Иркутске осудили кассира, которая продала погибшему подростку баллон с газом

В Иркутске осудили кассира, причастную к гибели 14-летнего подростка В Иркутске осудили кассира, которая продала погибшему подростку баллон с газом

Москва9 ноя Вести.Суд вынес приговор по делу женщины, работавшей кассиром в супермаркете на улице Лермонтова в Иркутске, сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев говорится в заявлении ведомства в MAX

В СК отметили, что 13 апреля текущего года подросток пытался оплатить баллон универсального газа для портативных газовых приборов через кассу самообслуживания, однако администратор зала отказал ему в покупке в ходе подтверждения возраста покупателя.

Через некоторое время 14-летний молодой человек повторил попытку оплатить товар на кассе, где кассир продавала ему баллон, нарушив запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения и достоверно осознавая, что покупатель не достиг совершеннолетнего возраста.

В тот же день школьник погиб, он скончался от отравления газом.