Полиция задержала 31 подростка за массовую кражу из магазина в Вологде

В Вологде задержали 31 подростка за массовую кражу из супермаркета Полиция задержала 31 подростка за массовую кражу из магазина в Вологде

Москва13 сен Вести.В Вологде полицейские задержали 31 подростка, которые украли продукты из супермаркета, с ними их родителями проводятся профилактические беседы, сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в продуктовый магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала.

Правоохранители в результате незамедлительно проведенных мероприятий задержали в общей сложности 31 участника инцидента, в возрасте от 9 до 16 лет. Задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителей сказано в сообщении

Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, в которой было объявлено о сборе подростков. По их словам, изначально они собирались просто погулять по городу, а умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо.

Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводится юридическая квалификация произошедшего. С подростками и их родителями проводятся профилактические беседы.