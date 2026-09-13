Москва13 сенВести.В Вологде полицейские задержали 31 подростка, которые украли продукты из супермаркета, с ними их родителями проводятся профилактические беседы, сообщили в УМВД по региону.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что группа подростков зашла в продуктовый магазин на улице Петина, похитила шоколадки, йогурты и фрукты, после чего сбежала.
Правоохранители в результате незамедлительно проведенных мероприятий задержали в общей сложности 31 участника инцидента, в возрасте от 9 до 16 лет. Задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителейсказано в сообщении
Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, в которой было объявлено о сборе подростков. По их словам, изначально они собирались просто погулять по городу, а умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо.
Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводится юридическая квалификация произошедшего. С подростками и их родителями проводятся профилактические беседы.