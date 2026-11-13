Юноша пришел в полицию с повинной после кражи сумки в Тверской области В Тверской области юношу замучила совесть после кражи сумки, он сдался полиции

Москва13 ноя Вести.19-летний юноша вырвал сумку у жительницы Кашина в Тверской области и потратил найденные в ней деньги на личные нужды. Однако парня замучила совесть, и он сам явился в полицию с повинной. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону в MAX.

Инцидент произошел утром, когда парень гулял по улице. Молодой человек заметил идущую впереди женщину с сумкой в руках. Убедившись, что она не сможет его догнать, он выхватил сумку и убежал.

Злоумышленник обогнал жертву, чтобы убедиться, что женщина немолодого возраста и не сможет его догнать. Спрятавшись за углом, он выждал момент, снова нагнал потерпевшую и, идя сзади, резко выхватил сумку из рук. После этого грабитель скрылся дворами отмечается в сообщении

В сумке парень нашел 4700 рублей, которые сразу же потратил на личные нужды. Однако позже юношу стали мучить угрызения совести. Тогда он решил сдаться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Парень находится под подпиской о невыезде.