Иркутянин 14 лет помещен под стражу на два месяца за грабеж и вымогательство

Подросток из Иркутска помещен под стражу по делу о грабеже и вымогательстве Иркутянин 14 лет помещен под стражу на два месяца за грабеж и вымогательство

Москва6 ноя Вести.Четырнадцатилетний подросток помещен под стражу в Свердловском районе Иркутска по обвинению в вымогательстве и грабеже, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в сентябре 2026 года 14-летний подросток около кафе на улице Мухина в Иркутске потребовал у 15-летнего школьника 20 тысяч рублей под угрозой распространения сведений, способных опозорить потерпевшего. Угрозу последний воспринял реально, согласившись передать деньги. В октябре 2026 года у этого же несовершеннолетнего он забрал сотовый телефон под угрозой применения насилия написали в пресс-службе

Сотрудники полиции установили и задержали подростка 21 октября. Ему предъявили обвинение в грабеже и вымогательстве. Вину он признал.

С учетом мнения прокурора обвиняемый помещен под стражу на 2 месяца.