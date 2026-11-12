В Татарстане возбудили дело после того, как мужчина украл продукты ради прохожих

Житель Татарстана украл продукты из магазина, чтобы раздать их прохожим В Татарстане возбудили дело после того, как мужчина украл продукты ради прохожих

Москва12 ноя Вести.В поселке Красный Ключ в Татарстане мужчина зашел в магазин и похитил товар на общую сумму 4974 рубля. В ходе разбирательств подозреваемый пояснил, что раздал продукты прохожим. Об этом сообщили в МВД по региону.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Проводится проверка.

В дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району поступило заявление представителя торговой сети о хищении товара отмечается в сообщении в MAX

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.