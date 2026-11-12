Москва12 нояВести.В поселке Красный Ключ в Татарстане мужчина зашел в магазин и похитил товар на общую сумму 4974 рубля. В ходе разбирательств подозреваемый пояснил, что раздал продукты прохожим. Об этом сообщили в МВД по региону.
Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Проводится проверка.
В дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району поступило заявление представителя торговой сети о хищении товараотмечается в сообщении в MAX
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.