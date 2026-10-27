Москва27 октВести.На улице Репина в Краснодаре 46-летний мужчина зашел в продовольственный магазин и похитил из холодильной камеры 20 пачек сливочного масла. Весь похищенный продукт он съел, сообщили в полиции Краснодара в MAX.
В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник магазина.
Установлено, что посетитель магазина тайно похитил из холодильной камеры 20 пачек сливочного масла — общая стоимость товара составила 3 799 рублейотмечается в сообщении
Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина сообщил, что спрятал масло в тканевую сумку, а дома все съел.
Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.