Посетитель магазина в Краснодаре похитил 20 пачек сливочного масла и съел его

Краснодарец похитил из магазина 20 пачек сливочного масла и съел его Посетитель магазина в Краснодаре похитил 20 пачек сливочного масла и съел его

Москва27 окт Вести.На улице Репина в Краснодаре 46-летний мужчина зашел в продовольственный магазин и похитил из холодильной камеры 20 пачек сливочного масла. Весь похищенный продукт он съел, сообщили в полиции Краснодара в MAX.

В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник магазина.

Установлено, что посетитель магазина тайно похитил из холодильной камеры 20 пачек сливочного масла — общая стоимость товара составила 3 799 рублей отмечается в сообщении

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина сообщил, что спрятал масло в тканевую сумку, а дома все съел.

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.