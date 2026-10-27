Суд отправил под арест жителя Калязина, за одну ночь собравшего уголовное комбо Житель Калязина за одну ночь заработал 4 уголовных дела, он арестован

Москва27 окт Вести.Суд заключил под стражу 34-летнего жителя Калязина, который за одну ночь совершил два угона автотранспортных средств, кражу, а также попался на несоблюдении надзора. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела, сообщает УМВД России по Тверской области в мессенджере MAX.

Житель Калязина за одну ночь собрал уголовное комбо отмечается в публикации

По данным полицейских, ранее неоднократно судимый мужчина ночью угнал автомобиль, принадлежащей местной жительнице. По пути он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Тогда злоумышленник бросил ее и угнал другой автомобиль, принадлежащий той же владелице.

Он доехал из деревни Парашино до салона связи в Калязине, где украл выручку, а затем отправился в сторону Московской области. Вскоре он был задержан.

По данным сотрудников полиции, злоумышленник находился под административным надзором и обязан был соблюдать установленные судом ограничения. За это также предусмотрена уголовная ответственность.