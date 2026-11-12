Полиция задержала более 10 подростков, совершавших серийные кражи в ТЦ Иркутска В Иркутске задержали группу подростков, занимавшихся серийными кражами в ТЦ

Москва12 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы подростков, которые специализировались на кражах в торговых центрах в Иркутске, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Расследование началось после того, как несколько месяцев назад в полицию стали поступать заявления о хищениях в ТЦ.

Граждане сообщали, что несовершеннолетние группой заходили в супермаркеты, забирали продукты питания и иные товары и уходили, не расплатившись. При замечаниях окружающих и попытке их задержания провоцировали конфликты говорится в заявлении ведомства в MAX

Стражи порядка установили подозреваемых. Шесть человек удалось взять с поличным во время похищения спортивного инвентаря из магазина. Также в отдел полиции доставили еще ряд подростков, причастных к противоправной деятельности.

Шесть человек, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, стали фигурантами уголовных дел, еще пять подростков привлекли к административной ответственности за хищения. На родителей 16 подростков, чьи дети без сопровождения взрослых находились на улице после 22.00, составили административные протоколы.