Парламент Китая вывел Лю Чжэньли из состава Центрального военного совета Экс-начальник Объединенного штаба НОАК отстранен от руководства ЦВС Китая

Москва28 авг Вести.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСПН) освободил Лю Чжэньли от должности члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на решение парламента страны.

Чжэньли ранее занимал должность начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая.

Освободить Лю Чжэньли от должности члена Центрального военного совета Китайской Народной Республики говорится в заявлении

Решение приняли на пятничном заседании Постоянного комитета ВСПН.

В январе Чжэньли обвиняли в нарушениях партийной дисциплины и закона КНР. Под такими формулировками обычно подразумевается коррупция. Одновременно с ним обвинения выдвинули против зампреда ЦВС Чжан Юся.