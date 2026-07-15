Бывшего члена Политбюро Китая исключили из партии за коррупцию Бывшего члена Политбюро Китая Ма Синжуя лишили постов из-за коррупции

Москва15 июл Вести.Власти Китая исключили из Коммунистической партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района и члена Политбюро Ма Синжуя и сняли его с занимаемых государственных постов из-за коррупции и злоупотребления полномочиями. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации журналистов, Ма Синжуй стал третьим с 2022 года членом Политбюро, который лишился своего поста в рамках крупной антикоррупционной кампании, инициированной председателем КНР Си Цзиньпином.

Ма Синжуй обвиняется в незаконном получении денежных средств и ценных подарков, содействии родственникам в приобретении жилья по льготным ценам говорится в публикации

Ма Синжуй занимал различные партийные и государственные посты. Некоторое время он руководил Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией и был директором Китайского национального космического проекта. Политик также был главой проекта первой в КНР миссии по исследованию Луны - "Чанъэ-3".

Расследование против него началось в апреле 2026 года.