Москва2 нояВести.Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс назвал страну "Титаником", который к 2030 году пойдет ко дну.
По его словам, Латвии пора радикально сократить расходы для сбережения ресурсов страны.
Нет никаких сомнений в том, что к 2030 году "Титаник" - под которым я подразумеваю Латвию - пойдет ко дну. Придется принять жесткие решения, необходимы серьезные переменысообщил Шлесерс журналистам после встречи с премьер-министром страны Андрисом Кулбергсом
Ранее министерство обороны Латвии приняло решение выкопать дополнительный противотанковый ров на границе с Россией и Белоруссией, а также установить инженерные заграждения "зубы дракона" и новые датчики, обнаруживающие беспилотники.