Парламентарий в Латвии сравнил страну с тонущим "Титаником" Латвийский политик Шлесерс сравнил страну с тонущим "Титаником"

Москва2 ноя Вести.Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс назвал страну "Титаником", который к 2030 году пойдет ко дну.

По его словам, Латвии пора радикально сократить расходы для сбережения ресурсов страны.

Нет никаких сомнений в том, что к 2030 году "Титаник" - под которым я подразумеваю Латвию - пойдет ко дну. Придется принять жесткие решения, необходимы серьезные перемены сообщил Шлесерс журналистам после встречи с премьер-министром страны Андрисом Кулбергсом

Ранее министерство обороны Латвии приняло решение выкопать дополнительный противотанковый ров на границе с Россией и Белоруссией, а также установить инженерные заграждения "зубы дракона" и новые датчики, обнаруживающие беспилотники.