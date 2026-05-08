Пашинян: движение к присоединению Карабаха стало "фатальной ошибкой" для Армении

Пашинян назвал "фатальную ошибку" Армении Пашинян: движение к присоединению Карабаха стало "фатальной ошибкой" для Армении

Москва8 мая Вести.Движение за присоединение Карабаха к Армении, начавшееся в 1988 году, стало "фатальной ошибкой" для страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, присоединение территории не привело к достижению стабильности и установлению благополучия в государстве.

Нужно констатировать, что карабахское движение было для нас фатальной ошибкой сказал Пашинян на встрече с избирателями в Сюникской области

Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз применяет те же самые механизмы, которые он использовал в Молдавии, для вмешательства в парламентские выборы в Армении.