Москва8 маяВести.Движение за присоединение Карабаха к Армении, начавшееся в 1988 году, стало "фатальной ошибкой" для страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, присоединение территории не привело к достижению стабильности и установлению благополучия в государстве.
Нужно констатировать, что карабахское движение было для нас фатальной ошибкойсказал Пашинян на встрече с избирателями в Сюникской области
Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз применяет те же самые механизмы, которые он использовал в Молдавии, для вмешательства в парламентские выборы в Армении.