Пашинян подписал решение о создании с Россией рабочей группы по ЮКЖД

Пашинян подписал решение о рабочей группе по ЮКЖД Пашинян подписал решение о создании с Россией рабочей группы по ЮКЖД

Москва15 окт Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы. Ее задачей станет обсуждение вопросов, связанных с эффективностью управления концессией компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД). Об этом ТАСС сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур республики, предоставив соответствующий документ.

Согласно тексту, группа создается на основании договоренности, достигнутой 14 октября в ходе встречи премьера Армении с генеральным директором — председателем правления компании "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Цель — обсудить вопросы эффективности управления концессией ЗАО "ЮКЖД", найти пути их решения в течение трех месяцев и уточнить дальнейшие шаги.

В состав группы, в частности, войдут заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян, который возглавит команду, замруководителя МИД Армении Мнацакан Сафарян, замминистра финансов Армении Эдгар Мкртчян и руководитель отдела политики железнодорожного и водного транспорта министерства Артак Папян. С российской стороны в группу включены заместитель министра транспорта Алексей Шило, заместитель генерального директора РЖД Вячеслав Павловский, руководитель отдела зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антон Козлов, а также генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников — все с согласия.

Ранее, 14 октября, Белозеров по итогам переговоров с Пашиняном заявил, что РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией.