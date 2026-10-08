Москва8 октВести.Генеральный директор – председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По словам главы армянского правительства, Белозеров намерен обсудить в Армении вопрос концессии на железные дороги.
На прошлом саммите ЕАЭС мы достигли договоренности, и в результате этой договоренности на следующей неделе глава РЖД прибудет в Армениюсказал Пашинян
Ранее премьер Армении заявил, что Ереван может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. При этом, как подчеркивал Белозеров, РЖД продолжает работать в Армении, четко выполняя свои договорные отношения.