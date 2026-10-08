Пашинян сообщил, что глава РЖД Белозеров на следующей неделе посетит Армению

Глава РЖД на следующей неделе посетит Армению Пашинян сообщил, что глава РЖД Белозеров на следующей неделе посетит Армению

Москва8 окт Вести.Генеральный директор – председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам главы армянского правительства, Белозеров намерен обсудить в Армении вопрос концессии на железные дороги.

На прошлом саммите ЕАЭС мы достигли договоренности, и в результате этой договоренности на следующей неделе глава РЖД прибудет в Армению сказал Пашинян

Ранее премьер Армении заявил, что Ереван может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. При этом, как подчеркивал Белозеров, РЖД продолжает работать в Армении, четко выполняя свои договорные отношения.