РЖД будут придерживаться условий концессии на железные дороги Армении Белозеров: РЖД будут придерживаться условий концессии на железные дороги Армении

Москва14 окт Вести.РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией, заявил глава РЖД Олег Белозеров по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Олег Белозеров заявил, что российская сторона открыта к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения, сообщает пресс-служба РЖД.

Со своей стороны намерены твердо придерживаться всех взятых на себя обязательств заявил Олег Белозёров

В ходе встречи Белозёров рассказал о результатах деятельности ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (дочка ОАО "РЖД"), обеспечивающего реализацию концессионного договора, и заверил правительство Армении в приверженности компании всем взятым обязательствам.

Стороны договорились образовать совместную группу по оценке возможностей транзитных коммуникаций с использованием железнодорожной сети Армении.

По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление ЮКЖД. Однако 30 июля Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги, "как считает целесообразным".

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, Москва получала от Еревана заверения, что российским инвестициям в Армении ничего не угрожает, однако это не соответствует реальности. За разговорами о необходимости продажи концессии кроется намерение передать железную дорогу в интересах геополитических проектов других стран, заявили в МИД РФ.