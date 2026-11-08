Москва8 ноя Вести.Российская концессия компании "Южно-Кавказская железная дорога" на управление железнодорожной инфраструктурой в Армении составлена на беспрецедентно выгодных для Еревана условиях, заявил Общественному радио Армении посол России в Ереване Сергей Копыркин.

Он подчеркнул, что РФ по-прежнему готова взаимодействовать с республикой и учитывать ее потребности в транспортной сфере.

Сама концессия, сам концессионный договор составлен на исключительно благоприятных условиях, может быть, даже беспрецедентно благоприятных условиях для армянской стороны… Это действительно меня впечатлило, могу вам честно сказать отметил дипломат

Копыркин напомнил, что в течение трех месяцев специально созданная рабочая группа должна найти ответы на вопросы, интересующие Ереван.

Так что предметная работа идет подытожил Копыркин

14 октября председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров заявил о договоренности с Арменией создать совместную группу по концессии ЮКЖД. После премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о ее формировании.

По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление ЮКЖД. Однако 30 июля 2026 года Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Ереван может пользоваться своими железными дорогами, как считает целесообразным.

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, Москва получала от Еревана заверения, что российским инвестициям в Армении ничего не угрожает, однако это не соответствует реальности. За разговорами о необходимости продажи концессии кроется намерение передать железную дорогу в интересах геополитических проектов других стран, подчеркнули в МИД РФ.