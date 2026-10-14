РЖД и Армения оценят возможности транзита по ж/д страны РЖД и Армения оценят возможности транзита с использованием ж/д страны

Москва14 окт Вести.РЖД и Армения оценят возможности транзита с использованием железных дорог республики. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Заявление было сделано по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова в Ереване.

Стороны договорились образовать совместную рабочую группу по оценке возможностей транзитных коммуникаций с использованием железнодорожной сети Армении говорится в сообщении

Белозеров также отметил, что железные дороги Армении являются неотъемлемой частью ж/д полотна колеи 1520 мм, которое действует на всем постсоветском пространстве. Российская сторона выразила готовность в сотрудничестве с Ереваном обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров. Для этого Южно-Кавказская железная дорога обновляет инфраструктуру и пассажирский подвижный состав.

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, Москва получала от Еревана заверения, что российским инвестициям в Армении ничего не угрожает, однако это не соответствует реальности. За разговорами о необходимости продажи концессии, о чем заявлял Никол Пашинян, кроется намерение передать железную дорогу в интересах геополитических проектов других стран, заявили в МИД РФ.