Москва13 окт Вести.Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Ереван. Об этом пишет ТАСС.

Цель визита при этом не уточняется.

Глава РЖД Олег Белозеров 14 октября совершит рабочую поездку в Ереван отмечается в сообщении

По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление дочерней структуры РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД). Однако 30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги, "как считает целесообразным".

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, Москва получала от Еревана заверения, что российским инвестициям в Армении ничего не угрожает, однако это не соответствует реальности.

Москва серьезно воспринимает заявления Еревана о необходимости продажи концессии дочерней компании РЖД на управление железнодорожной сетью Армении. За разговорами об этом кроется намерение передать железную дорогу в интересах геополитических проектов других стран, заявили в МИД РФ.

Как пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук, это сейчас Армения ведет себя на грани дипломатического хамства, а в 2008 году Ереван практически умолял Москву забрать под свое крыло остатки советской транспортной инфраструктуры, которая на тот момент была в состоянии клинической смерти и представляла собой догнивающие руины.