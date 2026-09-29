Москва29 сенВести.В Калининграде сегодня около 11.35 произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и скорой помощи, в котором есть пострадавший, сообщает региональная Госавтоинспекция в MAX.
По оперативной информации, они столкнулись у дома № 1 по площади Победы на регулируемом перекрестке.
Отмечается, что водитель скорой двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пассажир автомобиля СМП 1979 года рождения получил телесные поврежденияговорится в публикации
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.