В ДНР с моста через реку сорвался автомобиль, один погиб и один травмирован

Пассажир погиб и водитель пострадал после падения машины с моста в ДНР В ДНР с моста через реку сорвался автомобиль, один погиб и один травмирован

Москва22 окт Вести.В Донецкой Народной Республике произошло ДТП, в котором погиб один местный житель. Об этом стало известно из публикации Госавтоинспекции ДНР.

Трагическое событие случилось в селе Урзуф. Мужчина без водительских прав сел за руль чужого автомобиля вместе с пассажиром после распития спиртного.

По пути водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с моста через реку и упал вниз написано в публикации

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 4 ст. 264 УК РФ.