Москва22 октВести.В Донецкой Народной Республике произошло ДТП, в котором погиб один местный житель. Об этом стало известно из публикации Госавтоинспекции ДНР.
Трагическое событие случилось в селе Урзуф. Мужчина без водительских прав сел за руль чужого автомобиля вместе с пассажиром после распития спиртного.
По пути водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с моста через реку и упал внизнаписано в публикации
Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 4 ст. 264 УК РФ.