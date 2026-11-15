Пассажирский самолет не смог взлететь из-за двух собак в Хабаровском крае SHOT: вылет пассажирского самолета в Хабаровском крае сорвали две собаки

Москва15 ноя Вести.Собаки помешали вылету пассажирского самолета в Хабаровском крае, пишет SHOT.

По данным издания, Ан-24 готовился к вылету из Нелькана в Хабаровск. Борт уже выехал на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость, но внезапно на ВПП выбежали две лайки.

Две лайки сорвали вылет пассажирского самолета в Хабаровском крае говорится в публикации

Экипаж увидел животных и начал резко тормозить по грунтовой полосе на скорости 140 км/ч.

Отмечается, что на борту находились 23 пассажира и 4 члена экипажа. Никто из людей и собак не пострадал, самолет смог вскоре вылететь в пункт назначения.