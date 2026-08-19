Пасынок Джигарханяна рассказал об отношении американцев к русским из-за СВО Пасынок Джигарханяна заявил, что отношение американцев к русским изменилось

Москва19 авг Вести.В начале специальной военной операции (СВО) России ощущалась волна негатива в США по отношению к русскоязычным гражданам, но позже она сошла на нет. Такое в беседе с MK.RU выразил проживающий в Штатах Степан Джигарханян, пасынок известного актера Армена Джигарханяна.

Такая волна была, но это было в начале спецоперации. Получается, что это было почти пять лет назад отметил он

Как считает пасынок актера, жители США, "как и все мы, подвержены веяниям, последним событиям" в мире. По его заявлению, в настоящее время "все улеглось".

По словам Степана Джигарханяна, на сегодняшний день фокус простых американцев сместился на происходящее на Ближнем Востоке, а к теме спецоперации их "интерес немножко подувял".