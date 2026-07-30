Поддубный: США почти не сбивают иранские ракеты, направленные на их союзников Поддубный: США избирательно сбивают ракеты Ирана из-за нехватки боеприпасов

Москва30 июл Вести.Американские военные теперь очень избирательно сбивают иранские ракеты, пропуская те, что направлены на союзников, чтобы экономить истощенные запасы противоракет. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

Поддубный отметил, что арсеналы США сильно истощены из-за операций в Персидском заливе и противостояния с Ираном.

Как известно, из-за американских действий в зоне Персидского залива, в Ормузском проливе и в силу операции против Исламской Республики Иран сильно истощены сейчас противоракетные средства, и американцам самим их очень не хватает. Я, кстати, буквально недавно узнал, что американцы теперь очень избирательно сбивают иранские ударные средства. Многие, которые направлены в сторону союзников Соединенных Штатов Америки, американские военные пропускают, не сбивают, дабы экономить противоракеты, то есть пытаются уничтожить только те средства поражения, которые непосредственно угрожают американским войскам, американским базам, американскому военному имуществу заявил Поддубный

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США в Иордании.