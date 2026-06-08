Москва8 июнВести.Российские танкисты шифруют переговоры на радиочастотах, используя фразы из кулинарии, чтобы не дать врагу понять свои действия, рассказал командир роты Роман Зырянов в интервью ИС "Вести".
Радиообмен экипажа танка с командованием иногда может звучать довольно ярко и не совсем понятно для того, кто не в курсе.
"Пей компот" значит, что экипаж понимает, что ему надо выдвигаться и начинать работать. [Может быть] "вари макароны", "жарь шашлык", "пельмени готовы". В данный момент все связано с кулинариейрассказал Роман Зырянов
Военнослужащие группировки войск "Север" наладили ремонт беспилотников R-18 ("Баба-Яга"), которые в дальнейшем применяются против украинских формирований в зоне проведения СВО.