"Пей компот": как российские танкисты пытаются запутать врага на радиочастотах Танкисты ВС РФ используют кулинарный язык на радиоволнах, чтобы запутать врага

Москва8 июн Вести.Российские танкисты шифруют переговоры на радиочастотах, используя фразы из кулинарии, чтобы не дать врагу понять свои действия, рассказал командир роты Роман Зырянов в интервью ИС "Вести".

Радиообмен экипажа танка с командованием иногда может звучать довольно ярко и не совсем понятно для того, кто не в курсе.

"Пей компот" значит, что экипаж понимает, что ему надо выдвигаться и начинать работать. [Может быть] "вари макароны", "жарь шашлык", "пельмени готовы". В данный момент все связано с кулинарией рассказал Роман Зырянов

Военнослужащие группировки войск "Север" наладили ремонт беспилотников R-18 ("Баба-Яга"), которые в дальнейшем применяются против украинских формирований в зоне проведения СВО.