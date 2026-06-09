Москва9 июн Вести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) группы "Конторы", работающие в составе группировки войск "Запад" на харьковском направлении в зоне специальной военной операции, сделали уменьшенную версию гексакоптера R-18 "Баба-яга". Об этом РИА Новости рассказал РИА Новости один из разработчиков с позывным 3Д.

Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу" заявил военнослужащий

Он уточнил, что всего были сделаны две версии этого гексакоптера: маленькая, способная нести около трех килограммов, и побольше - на шесть килограммов. Боец добавил, что на дроне есть различные виды креплений: под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, также предусмотрена отдельное приспособление для доставания потерянных беспилотников.

По его словам, мини-версия "Бабы Яги" уже прошла испытания и успешно размещала мины. Собранный российскими военными дрон может преодолевать расстояние порядка 15 километров.

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