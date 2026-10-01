Москва1 октВести.Жительница Уссурийска 60 лет получила два года условно за попытку ввоза в Россию запрещенных лекарств из КНР, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.
Женщина попыталась перевезти через границу РФ и КНР 132 фольгированных пакета с лекарственным порошком, содержащим дигидрокодеин, которые она приобрела в аптеке города Суйфэньхэ. На таможне она попыталась спрятать три картонных коробки с лекарством в сумке, однако на Уссурийской таможне их изъяли.
В суде подсудимая полностью признала вину, пояснив, что купила препарат по совету фармацевта для лечения простуды, не имея на то рецепта или разрешительных документовнаписали в пресс-службе
Пенсионерка получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.