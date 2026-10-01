Уссурийка получила срок за попытку ввоза лекарства с дигидрокодеином из КНР

Пенсионерка из Приморья осуждена за попытку ввоза запрещенных лекарств из КНР Уссурийка получила срок за попытку ввоза лекарства с дигидрокодеином из КНР

Москва1 окт Вести.Жительница Уссурийска 60 лет получила два года условно за попытку ввоза в Россию запрещенных лекарств из КНР, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Женщина попыталась перевезти через границу РФ и КНР 132 фольгированных пакета с лекарственным порошком, содержащим дигидрокодеин, которые она приобрела в аптеке города Суйфэньхэ. На таможне она попыталась спрятать три картонных коробки с лекарством в сумке, однако на Уссурийской таможне их изъяли.

В суде подсудимая полностью признала вину, пояснив, что купила препарат по совету фармацевта для лечения простуды, не имея на то рецепта или разрешительных документов написали в пресс-службе

Пенсионерка получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.