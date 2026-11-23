В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд долга за отказ снести сарай на участке

Пенсионерка отказалась снести сарай в Крыму и оказалась должна 26 млрд В Крыму пенсионерке начислили 26 млрд долга за отказ снести сарай на участке

Москва23 ноя Вести.В Крыму 82-летней пенсионерке начислили долг в 26 миллиардов рублей из-за того, что она отказалась снести сарай на своем участке по просьбе совладельца земли. Об этом сообщает Baza.

90-летний сосед через суд потребовал от пожилой женщины убрать сарай, гараж и другие конструкции, которые мешали ему пользоваться участком.

Женщина решение исполнять не спешила, поэтому мужчина добился неустойки — 500 рублей за первый месяц просрочки с последующим ежемесячным увеличением на 100%. В итоге долг вырос до астрономических 26 млрд рублей отмечается в сообщении

Со счетов пенсионерки взыскали 2,9 миллиона рублей, а спорные постройки к тому моменту снес совладелец.

Спустя время суд отменил неустойку и постановил вернуть пенсионерке деньги, так как после сноса построек ее дальнейшее начисление не имело смысла.