Криминальный авторитет Саша Север не заплатил налог за дом Саша Север живет без пенсии и должен налоговой

Москва20 ноя Вести.Криминальный авторитет Александр Северов (Саша Север) в 67 лет не заработал на пенсию и должен 24 тысячи рублей долга за неуплату налогов на дом в Тверской области. Долг списать невозможно, сообщает BAZA.

Страховую пенсию Саша Север не получает: как "положенец" он официально никогда не работал, не накопил необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Банковских карт у него также нет, поэтому заблокировать счета и взыскать с них деньги приставы не могут говорится в сообщении

При достижении мужчиной 70 лет ему должны выплачивать социальную пенсию по старости, с которой приставы и смогут удерживать задолженность.

Мужчина получил статус "вора в законе" в 1993 году во Владимирском централе. В общей сложности он провел в заключении около 20 лет.