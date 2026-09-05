Mash: адвокат Эльман Пашаев судится за пенсию с Соцфондом, не выходя из СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев подал иск из СИЗО после невыплаты пенсии Mash: адвокат Эльман Пашаев судится за пенсию с Соцфондом, не выходя из СИЗО

Москва5 сен Вести.Адвокат Эльман Пашаев подал новый иск к Соцфонду, не выходя из СИЗО, из-за того, что ему перестали начислять пенсионные выплаты, сообщает Mash.

Первый иск об отсутствии выплат был отклонен Мещанским судом Москвы из-за нарушений. В августе адвокат учел требования суда и подал новое заявление, которое уже зарегистрировали.

Пашаеву перестали начислять выплаты, в июле он обратился в Мещанский суд Москвы, но заявление вернули. Иск подписал представитель, а доверенности на него в документах не оказалось. Суд разрешил податься заново после устранения нарушения сказано в материале

Ранее Пашаев пробовал отсудить свой Range Rover стоимостью около пяти млн рублей, который арестовали в счет долга адвоката, однако машину выставили на продажу.

Сам адвокат сидит по делу о мошенничестве. По версии следствия, Пашаев с января по май 2024 года получил от Алексея Блиновского 20,1 млн рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении от уголовной ответственности.