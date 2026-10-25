В Крыму мужчина четыре года судился с магазином, чтобы получить 525 рублей Житель Крыма четыре года судился с магазином из-за отказа продать энергетик

Москва25 окт Вести.Житель Симферополя в 2021 году захотел купить в магазине энергетик, но из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, ему продавать две банки отказались, хотя в тот момент не было возрастных ограничений. Мужчина подал на магазин в суд, сообщает Baza.

Сначала он добился через Роспотребнадзор для кассира штрафа на тысячу рублей. Затем пошел в суд и потребовал компенсацию в 30 тысяч морального вреда, потом увеличил сумму до 300 тысяч рублей — все из-за сильных страданий говорится в сообщении

Через четыре года разбирательств суд постановил компенсировать ему 350 рублей и оштрафовать магазин на 175 рублей.