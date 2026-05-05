Москва5 маяВести.Глава Пентагона Пит Хегсет не стал опровергать информацию о наличии на вооружении у США дельфинов-камикадзе.
Соответствующий вопрос шефу Пентагона задал один из журналистов в ходе брифинга в американском министерства войны.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзеответил Хегсет
Ранее сообщалось, что шедшее под флагом США судно датского морского грузоперевозчика Maersk успешно прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных.
4 мая Штаты начали операцию под названием "Проект Свобода", целью которой стало восстановление судоходства в Ормузском проливе.