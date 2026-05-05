Хегсет не опроверг информацию о наличии на вооружении у США дельфинов-камикадзе

Пентагон не стал опровергать наличие у США дельфинов-камикадзе Хегсет не опроверг информацию о наличии на вооружении у США дельфинов-камикадзе

Москва5 мая Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет не стал опровергать информацию о наличии на вооружении у США дельфинов-камикадзе.

Соответствующий вопрос шефу Пентагона задал один из журналистов в ходе брифинга в американском министерства войны.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе ответил Хегсет

Ранее сообщалось, что шедшее под флагом США судно датского морского грузоперевозчика Maersk успешно прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных.

4 мая Штаты начали операцию под названием "Проект Свобода", целью которой стало восстановление судоходства в Ормузском проливе.