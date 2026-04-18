Хегсет опроверг данные о нехватке еды у американских военных на Ближнем Востоке

Хегсет ответил на слухи о голодающих на Ближнем Востоке военнослужащих ВС США

Москва18 апр Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о нехватке продовольствия у американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.

Ранее издание USA Today со ссылкой на родственников некоторых солдат сообщило, что военные на кораблях в Персидском заливе могут столкнуться с проблемами снабжения в связи с конфликтом в регионе.

Моя команда проверила данные логистики для авианосца USS Abraham Lincoln и корабля ВМС США Tripoli. Оба судна обеспечены продовольствием первой категории более чем на 30 дней написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети X

Ранее представитель армии США Тревор Шоу сообщил USA Today, что с начала апреля федеральная почта США и Военное почтовое отделение приостановили доставку посылок в регион в связи с закрытием воздушного пространства и логистическими сложностями, вызванными конфликтом.

Между тем, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об открытии пролива для судоходства, связав это решение с вступившим в силу перемирием между Израилем и Ливаном. Он уточнил, что транзит будет осуществляться по согласованному маршруту.

В тот же день 5 грузовых судов, ранее стоявших на якоре севернее Дубая, начали движение в сторону пролива. Через этот водный путь также прошел первый с начала конфликта круизный лайнер, за которым последовали еще несколько судов такого же типа.

К исходу дня движение по Ормузскому проливу стало более интенсивным.

Трамп выразил благодарность Тегерану, но подчеркнул, что блокада иранских портов сохраняется и будет действовать до полного выполнения соглашения с Ираном.

Командующий центральным штабом иранских войск "Хатам-аль-Анбия" генерал-лейтенант Али Абдоллахи предупредил, что Тегеран может закрыть проход через пролив, если США продолжат блокаду.

Американский лидер, со своей стороны, вновь отказался снимать ограничения до подписания мирного договора, заявив, что это произойдет в ближайшее время, так как большинство пунктов соглашения уже согласованы.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник заявил, что Ормузский пролив остается открытым только при соблюдении определенных условий, несмотря на любые утверждения США об обратном.