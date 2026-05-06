Перелив реки на дорогу заблокировал четыре бензовоза в Красноярском крае В Красноярском крае из-за разлива реки оказались заблокированы 4 бензовоза

Москва6 мая Вести.Четыре бензовоза оказались заблокированы и не смогли продолжать движение из-за перелива реки Каменки в Красноярском крае, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" региона.

В настоящее время в Богучанском муниципальном округе от обильного снеготаяния произошел перелив воды через проезжую часть на трех участках автодорог регионального значения - Орджоникидзе – Каменка, Каменка – Манзя и Октябрьский – Чунояр – Осиновый Мыс – Такучет.

Из-за перелива реки Каменка, сильных торосов и нагромождения льда 4 бензовоза оказались заблокированы. Спасатели эвакуировали в поселок Каменка трех водителей бензовозов. Четвертый остался со своими грузовиками отмечается в сообщении

Бензовозы были пусты, это исключает риск загрязнения окружающей среды.