Москва24 мая Вести.Переводчик президента России Владимира Путина рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", насколько сложно переводить пословицы.

Журналист спросил у переводчика, насколько сложно на ходу перевести пословицу с русского на китайский язык.

Иногда можно столкнуться со сложностями перевести общий смысл. ... Всегда есть определенные сюрпризы ответил он

Ранее сообщалось, что при встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах в Пекине Путин вспомнил древнюю китайскую поговорку.