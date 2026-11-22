Переводчик Трампа рассказал Зарубину, зачем зачеркивал записи на переговорах Переводчик Трампа рассказал Зарубину о тонкостях последовательного перевода

Москва22 ноя Вести.Переводчик президента США Дональда Трампа рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" об особенностях работы во время переговоров и объяснил, почему зачеркивал свои пометки.

На вопрос о том, волнительно ли работать на переговорах такого уровня, переводчик ответил отрицательно.

Наверное, неволнительно, это профессиональная привычка уже рассказал переводчик

Зарубин также поинтересовался, всегда ли переводчик зачеркивает свои записи. Тот объяснил, что это часть системы последовательного перевода, которая помогает не упустить детали долгих выступлений.

Это система последовательного перевода, когда докладчик долго говорит. Без записи очень сложно. Чтобы ничего не забыть сообщил он

Ранее переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и затем главы Белого дома Джаредом Кушнером.