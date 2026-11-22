Москва22 нояВести.Переводчик президента США Дональда Трампа рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" об особенностях работы во время переговоров и объяснил, почему зачеркивал свои пометки.
На вопрос о том, волнительно ли работать на переговорах такого уровня, переводчик ответил отрицательно.
Наверное, неволнительно, это профессиональная привычка ужерассказал переводчик
Зарубин также поинтересовался, всегда ли переводчик зачеркивает свои записи. Тот объяснил, что это часть системы последовательного перевода, которая помогает не упустить детали долгих выступлений.
Это система последовательного перевода, когда докладчик долго говорит. Без записи очень сложно. Чтобы ничего не забытьсообщил он
Ранее переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и затем главы Белого дома Джаредом Кушнером.