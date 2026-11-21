Москва21 ноя Вести.Переводчик президента РФ Владимира Путина Алексей Садыков во время учебы в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) активно участвовал в работе Английского театра. Это, вероятно, помогло ему развить навыки публичных выступлений. Об этом РИА Новости рассказала декан факультета английского языка Ксения Голубина.

Садыков окончил МГЛУ в 2008 году. 12 ноября он работал переводчиком во время переговоров Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

После встречи Путина с представителями США пользователи социальных сетей начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова. Они отмечали профессионализм переводчика, а также умение передать не только слова российского лидера, но и его интонации.

Алексей активно занимался в нашем Английском театре, раскрывшем в нем иную – творческую сторону. Это, видимо, сформировало его умение блестяще выступать на публике сказала Голубина

Ранее в RT заявили, что Садыков был одним из лучших студентов на курсе.