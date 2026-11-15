Переводчик Путина Садыков о своей популярности в соцсетях: мы делаем нашу работу

Переводчик Путина стал звездой соцсетей и отреагировал на свою популярность Переводчик Путина Садыков о своей популярности в соцсетях: мы делаем нашу работу

Москва15 ноя Вести.Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

После встречи в Кремле в соцсетях начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова, отмечая его профессионализм и умение передавать не только слова, но и интонации российского президента.

Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо сказал переводчик журналистам

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 12 ноября. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как содержательную, конструктивную и полезную.