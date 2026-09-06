Москва6 сен Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поправила русский перевод слов спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. В интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" Симоньян заявила, что в ходе встречи переводчик немного изменил первоначальный смысл сказанной Уиткоффом фразы.

В частности, речь идет о словах, когда Уиткофф признался, что на пенсии будет вспоминать встречи с Путиным в Кремле.

Уиткофф сказал потрясающую совершенно вещь. На дипломатическом языке для человека, который приехал с дипломатической миссией? и для американца это просто сложно переоценить. Когда он сказал: "Мы здесь сидели и ждали встречи с вами, Владимир Владимирович, обсуждали, что, когда мы уйдем на пенсию, у нас будет много потрясающих воспоминаний и рассказов для наших внуков, этот будет on top". "Самым главным"? - он [Уиткофф] сказал. Переводчик перевел как "одним из самых лучших и памятных". Но между "самым главным" и "одним из самых лучших и памятных" большая разница. Поэтому я считаю нужным восстановить справедливость и обратить внимание на то, что он сказал. Это очень о многом говорит отметила Симоньян

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер побывали в Москве с визитом 5 сентября. После переговоров представители США направились в Киев.