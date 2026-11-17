Переводчик Путина Садыков был одним из лучших на курсе RT: переводчик Путина Садыков отличался особыми успехами в учебе

Москва17 ноя Вести.Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков был одним из лучших на курсе, заявили собеседники телеканала RT.

Алексей Садыков сейчас занимает должность старшего советника Департамента лингвистического обеспечения МИД России.

Его хвалили все преподаватели - и не только по языкам. Ныне покойный профессор Мялкин назвал его курсовую по философии достойной кандидатской, настолько глубоко она была проработана рассказал источник RT

После встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября в Кремле пользователи соцсетей начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова. Они отмечали его профессионализм, а также умение передать не только слова российского лидера, но и его интонации. Пользователи соцсетей отметили, что на переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером переводчик выступления переговорщиков "не просто перевел, а прожил".

Садыков в беседе с телеканалом "Звезда" отметил, что, как и любой переводчик, делает свою работу и старается делать ее хорошо. Он также преподает в Финансовом университете, где готовит к работе будущих переводчиков.