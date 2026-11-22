Преподаватель МГЛУ рассказала, чем переводчик Путина удивлял во время учебы Декан МГЛУ Голубина: переводчик Путина удивлял педагогов во время учебы

Москва22 ноя Вести.Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков во время учебы в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) вызывал удивление преподавателей вдумчивым отношением к языку и умением усердно работать. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала декан факультета английского языка, доцент кафедры стилистики английского языка МГЛУ Ксения Голубина.

По ее словам, в английском языке его интересовало все – от произношения до тонких стилистических нюансов, от повседневной лексики до особенностей языка англоязычных СМИ.

Садыков был переводчиком Путина во время переговоров со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые состоялись в Кремле 12 ноября.

Алексей всегда удивлял своим бережным, вдумчивым отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно сказала Голубина

Она отметила также его дисциплинированность и постоянную готовность изучать новое в языке и о языке.

Алексей Садыков окончил МГЛУ в 2008 году. Он работал переводчиком и на предыдущих переговорах Путина с американскими представителями, а также на саммите Россия – США на Аляске, который состоялся в августе 2025 года.

Ранее Садыков прокомментировал свою популярность в соцсетях, всплеск которой произошел после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США. Пользователи отметили его профессионализм и умение передавать не только слова, но и интонации президента РФ.