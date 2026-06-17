Первая в сезоне самка серого кита с детенышем прибыла в Кроноцкий залив Камчатки На Камчатку приплыла первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем

Москва17 июн Вести.В Кроноцкий залив приплыла первая в этом году самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью проделал путь около 8 тыс. км. Об этом сообщили в Кроноцком заповеднике в канале на платформе MAX.

Малыш появился на свет в водах у Калифорнийского полуострова. Ему присвоили номер К267 в камчатском фотокаталоге серых китов. Вес детеныша уже достигает примерно тонны. Сотрудники заповедника, ведущие наблюдения за серыми китами с 2022 года, засняли животных на фото и видео.

Специалисты отмечают, что в ближайшее время в залив прибудут и другие самки с детенышами. Ближайшие несколько месяцев для них критически важны: они накапливают подкожный жир. Чтобы не беспокоить животных, туристические посещения заповедной акватории разрешаются только со второй половины лета.