Москва8 ноя Вести.Первым "козлом отпущения" из-за проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США стала глава аппарата американского лидера Дональда Трампа Сьюзи Уайлз, которая помогла ему занять президентский пост в 2024 году. Об этом в авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По словам журналиста, "разбор полетов" из-за потери республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса США занял у Трампа 72 часа. Согласно официальной версии, Уайлз перешла "в политическую структуру", что в переводе с "вашингтонского" означает почетную ссылку с сохранением пропуска, отметил Богданов.

По словам четырех источников, Трамп при свидетелях устроил Уайлз разнос за провал на выборах. Она вышла из Овального кабинета, а президент еще продолжал кричать рассказал журналист

Другие анонимные источники сообщают, что именно Уайлз забронировала выездное совещание в Кэмп-Дэвиде на субботу, чтобы обсудить с лояльными ей сотрудниками аппарата, как удержаться у власти и на кого переложить вину, уточнил Богданов.

Кандидат в козлы отпущения был очевиден: Пит Хегсет, на которого и без того пытаются повесить войну с Ираном. Пока Трамп был в Мар-а-Лаго, в Кэмп-Дэвиде собирались обсуждать, кем пожертвовать. В итоге пожертвовали той, кто обсуждение и затеял добавил Богданов

Подробнее об изменениях в аппарате Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США – в авторской колонке Валентина Богданова.