В Ленобласти после посвящения в студенты погиб под электричкой первокурсник вуза

Первокурсник вуза погиб во время посвящения в студенты в Ленобласти В Ленобласти после посвящения в студенты погиб под электричкой первокурсник вуза

Москва1 окт Вести.Первокурсник одного из петербургских вузов погиб во время студенческого посвящения в Ленинградской области. Молодой человек попал под электричку, пишет 78.ru.

По сведениям издания, мероприятие проходило в ночь на 27 сентября в лагере в районе деревни Лемболово. При этом сам выезд был неофициальным: его организацией занимались обучающиеся факультета и адаптеры.

По словам источника, около часа ночи первокурсник покинул территорию лагеря и на железнодорожных путях попал под электричку.

Предварительно известно, что парень был сильно пьян, шел по путям спиной к приближающемуся поезду, в наушниках говорится в публикации

Участников мероприятия неоднократно предупреждали, что употребление алкоголя запрещено, и проверяли при заселении, но молодой человек мог приехать в лагерь уже пьяным.

Отмечается также, что этот студенческий выезд был в вузе ежегодной традицией, но после несчастного случая с первокурсником СПбГАСУ с 1 октября проект студенческого совета должен полностью приостановить деятельность.