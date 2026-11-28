Москва28 ноя Вести.В Архангельской области на базе Центра высокотехнологичного протезирования формируют медико-социальный кластер. Первыми пациентами нового центра стали военнослужащие — участники специальной военной операции (СВО). Об этом губернатор региона Александр Цыбульский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы региона, власти Архангельской области продолжают комплексную поддержку бойцов, которые выполняли и выполняют задачи в рамках СВО.

Вместе с Ростехом, с ЦИТО (Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова – прим. ред.), мы создали центр высокотехнологичного протезирования. Он уже начал работать, первые ребята получили высокотехнологичные, современные протезы благодаря этому центру. Мы сделали его на базе госпиталя ветеранов войн и, по сути, сегодня создаем региональный медико-социальный кластер сообщил Цыбульский

Он добавил, что в новом центре военнослужащие могут пройти не только протезирование, но при необходимости — лечение и восстановление, а также получить консультации юристов, социальную помощь и содействие в адаптации к трудовой деятельности.

У нас подключены все: Минздрав, Минтруд, фонд "Защитники Отечества", Северный государственный медицинский университет уточнил губернатор

Встреча Путина с Цыбульским прошла в Северодвинске вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки президента в Архангельскую область.

Губернатор, среди прочего, доложил главе государства о работе региональных властей по расселению аварийного жилья. По словам главы региона, валовый региональный продукт в Архангельской области по итогам текущего года составит 922 миллиарда рублей, фиксируется рост как реальных, так и номинальных зарплат.

В докладе Цыбульского также были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, с развитием инвестпроектов, обновлением коммунальной инфраструктуры, с дорожным строительством и рядом других тем региональной повестки.