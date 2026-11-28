Москва28 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским указал на рост среднедушевых доходов жителей региона.

Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. Оценивая динамику основных показателей, Путин отметил, что в последнее время доходы архангелогородцев растут.

Цыбульский озвучил данные статистики: за отчетный период реальные зарплаты жителей региона увеличились почти на 5%, номинальные — на 10%.

Растет заработная плата, причем и номинально, и реально располагаемая. Думаю, что по зарплате, начисленной в этом году, (в Архангельской области – прим. ред.) уже превысили 100 тысяч рублей ... Достаточно хорошие цифры, мы находимся среди первых 25 регионах по стране по уровню зарплаты сообщил губернатор

Валовый региональный продукт (ВРП) Архангельской области по итогам текущего года приблизится к 1 триллиону рублей и, по предварительным расчетам, может достигнуть показателя в 922 миллиарда, добавил Цыбульский.

В Архангельской области сохраняют темпы жилищного строительства, одновременно региональные власти решают проблему с расселением жителей, продолжил он.

Аварийное жилье — традиционный вопрос, я никогда не обхожу его. Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить за те решения, которые Вы приняли в поддержку наших проектов по комплексному развитию территорий. Если посмотрите, уже у нас заключено 50 договоров. Мы в общей сложности планируем построить 1600 квадратных метров жилья рассказал губернатор

Эти меры, по словам Цыбульского, позволят расселить 223 тысячи квадратных метров жилья и сэкономить в бюджете порядка 30 миллиардов рублей.

Если раньше мы брали прямое бюджетное финансирование, то сейчас мы это делаем в рамках договоренностей с застройщиком — предоставляем бесплатные земельные участки под эти обязательства. Я считаю, что мы добились очень хорошего здесь результата сообщил губернатор

Встреча Путина с главой региона прошла вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки Путина в Архангельскую область.

В ходе беседы были также затронуты вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, с поддержкой участников специальной военной операции, развитием инвестпроектов, строительством и рядом других тем региональной повестки.