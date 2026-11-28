Владимир Путин провел встречу с Архангельским губернатором Цыбульским Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

Москва28 ноя Вести.Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским прошла вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки главы государства в регион.

В ходе беседы были затронуты подготовка к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге в 2029 году, поддержка участников специальной военной операции, увеличение доходов жителей области, развитие инвестиционных проектов, строительство и другие вопросы региональной повестки.

Предыдущая встреча Путина и Цыбульского прошла в марте в Кремле. Губернатор отчитался перед президентом о росте несырьевого неэнергетического экспорта и социально-экономическом развитии области.

Кроме того, он проинформировал Путина о реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе о формировании крупного логистического комплекса в границах морского порта Архангельск.

27 ноября российский лидер побывал на судостроительном комплексе "Севмаш" и принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Пермь".

Передачу субмарины Военно-морскому флоту президент назвал значимым для страны событием.

Затем глава государства провел совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.

Путин подчеркнул, что отечественный ВМФ должен располагать ударным потенциалом, позволяющим результативно противодействовать морским силам потенциального противника и поражать его стратегические объекты.