Путин и Цыбульский обсудили перспективные маршруты из Архангельска на Ил-114-300

Путин и Цыбульский обсудили маршруты полетов из Архангельска на новом Ил-114 Путин и Цыбульский обсудили перспективные маршруты из Архангельска на Ил-114-300

Москва28 ноя Вести.Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, по каким маршрутам будет летать новый пассажирский самолет Ил-114-300. Первую машину регион должен получить в конце декабря.

Цыбульский доложил главе государства, что область станет первым эксплуатантом Ил-114-300 и договор на поставку уже подписан.

В декабре получаем первую машину, в первом квартале (2027 года – прим. ред.) — еще две, и начинаем эксплуатировать. Очень хороший получился самолет. Мы примерно 11 направлений планируем закрыть … 29 декабря у нас получение первой машины уже на наш 2-й объединенный Архангельский авиаотряд рассказал губернатор

Глава региона добавил, что на следующей встрече с президентом рассчитывает рассказать об успешной эксплуатации этих воздушных судов.

Изучая презентацию с планируемыми рейсами, Путин уточнил: "И в Питер, и в Москву, да?". Цыбульский подтвердил, что Ил-114-300 планируют использовать для перелетов в эти мегаполисы, а также в Мурманск и Сыктывкар.

Еще хотим поставить, у нас Архангельск – Минск очень востребованное было направление… Наши самолеты Ил-114 планируем туда поставить сообщил губернатор

Ил-114-300 создан благодаря кооперации предприятий госкорпорации "Ростех" под эгидой компании "Ил" ОАК и представляет собой модернизированную версию Ил-114.

Самолет, рассчитанный на 66 человек, планируют использовать на региональных маршрутах, в том числе, в труднодоступных районах с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами.

Правительство дополнительно направит на завершение строительства этих самолетов более трех миллиардов рублей.

Встреча Путина с Цыбульским прошла в Северодвинске вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки президента в Архангельскую область.

Цыбульский, среди прочего, доложил главе государства о работе региональных властей по расселению аварийного жилья. По словам губернатора, валовый региональный продукт в Архангельской области по итогам текущего года составит 922 миллиарда рублей, фиксируется рост как реальных, так и номинальных зарплат.

В ходе беседы были также затронуты вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, с поддержкой участников специальной военной операции, развитием инвестпроектов, строительством и рядом других тем региональной повестки.