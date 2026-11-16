На строительство Ил-114-300 выделят еще 3 млрд рублей Кабмин выделил 3 млрд рублей на завершение строительства Ил-114-300

Москва16 ноя Вести.Правительство России дополнительно направит более трех миллиардов рублей на завершение строительства пассажирских самолетов Ил-114-300. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Финансирование позволит завершить строительство трех первых серийных самолетов, каждый из которых рассчитан на перевозку до 68 пассажиров.

Более трех миллиардов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на дофинансирование строительства первых серийных модернизированных пассажирских самолетов Ил-114-300 говорится в сообщении

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию Ил-114. Самолет планируют использовать на региональных маршрутах, в том числе в труднодоступных районах с короткими и грунтовыми взлетно-посадочными полосами.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ИС "Вести" сообщил, что Ил-114-300 является одним из самых востребованных самолетов для индийского рынка.