Москва28 октВести.Первые поставки российского регионального самолета Ил-114-300 в авиакомпании намечены на декабрь, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Совфеде.
Мантуров, выступая в рамках правительственного часа, упомянул готовность к поставкам Ил-114-300.
С декабря этого года он будет поступать уже авиакомпаниямсказал вице-премьер
Ил-114-300 - полностью отечественный сертифицированный турбовинтовой пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на местных авиалиниях.
Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в сентябре отмечал, что первый региональный самолет Ил-114-300 российского производства предполагается передать эксплуатанту до конца 2026 года.