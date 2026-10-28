Мантуров: самолет Ил-114-300 начнет поступать в авиакомпании с декабря

Первые региональные лайнеры Ил-114-300 начнут передавать авиакомпаниям в декабре Мантуров: самолет Ил-114-300 начнет поступать в авиакомпании с декабря

Москва28 окт Вести.Первые поставки российского регионального самолета Ил-114-300 в авиакомпании намечены на декабрь, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Совфеде.

Мантуров, выступая в рамках правительственного часа, упомянул готовность к поставкам Ил-114-300.

С декабря этого года он будет поступать уже авиакомпаниям сказал вице-премьер

Ил-114-300 - полностью отечественный сертифицированный турбовинтовой пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на местных авиалиниях.

Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в сентябре отмечал, что первый региональный самолет Ил-114-300 российского производства предполагается передать эксплуатанту до конца 2026 года.